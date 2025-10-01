জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে সাভারে মহাসড়ক অবরোধ

জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে সাভারে মহাসড়ক অবরোধ
সাভারের ফুলবাড়িয়াসহ দুই এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। এতে মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজট দেখা দেয়।
বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে ফুলবাড়িয়ার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অবরোধ করে এলাকাবাসী।
এলাকাবাসী জানায়, বৃষ্টি হলেই শোভাপুর ও ফুলবাড়িয়ার দুটি এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। এজন্য জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে এলাকাবাসী ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।
পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা পর গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত হলে সকাল পৌনে ১২টার দিকে মহাসড়ক থেকে সরে যান।
স্থানীয় রাজু আহমদে বলেন, ফুলবাড়িয়ার শোভাপুর এলাকায় দীর্ঘদিনের সমস্যা জলাবদ্ধতা। সমস্যা সমাধানে এর আগেও সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যা নিরসনে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে স্থানীয়রা ভোগান্তি নিরসনের দাবিতে সড়কে নেমে বিক্ষোভ শুরু করে।
ঢাকা থেকে বাসে করে সাভারের দিকে যাচ্ছিলেন রুবেল আহমেদ। তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে গাড়ি একই স্থানে রয়েছে। তীব্র যানজটে আটকে ভোগান্তি পড়তে হয়েছে। সড়ক অবরোধের কারণে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টরা দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।
সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, ঘটনাস্থলে আমাদের টিম রয়েছে। স্থানীয়রা জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মহাসড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের সড়ক থেকে বুঝিয়ে সরিয়ে দেন। সড়ক নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে।
মাহফুজুর রহমান নিপু/এমএন/জেআইএম