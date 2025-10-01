খুলনায় নিজ ঘরে গুলিতে যুবক খুন

খুলনায় নিজ ঘরে গুলিতে যুবক খুন
খুলনায় নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় তানভীর হাসান শুভ (২৯) নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে খুলনার দৌলতপুর থানাধীন মহেশ্বরপাশা ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তানভীর নিজ বাড়িতে তার রুমে রাতে কানে হেডফোন লাগিয়ে মোবাইলে গেম খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে তার পরিবারের লোকজন শব্দ শুনে তার রুমে যান। প্রাথমিক ধারণা করেন কানের হেডফোনের কারণেই তার জখম হয়েছে। কিন্তু তাৎক্ষণিক গুলির তিনটা খোসা পান পরিবারের সদস্যরা। পরবর্তীতে ভোর ৪টার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গুলি লেগেছে জানিয়ে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতির সময় আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে খুমেক হাসপাতালে মারা যান তিনি। তার মরদেহ খুমেক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণ খুঁজতে তদন্ত চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।
আরিফুর রহমান/এমএন/এএসএম