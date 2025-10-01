  2. দেশজুড়ে

কোস্টগার্ড মহাপরিচালক

প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ মনিটরিং করা হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে কথা বলেন কোস্টগার্ড মহাপরিচালক

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজার নিরাপত্তাব্যস্থা নিয়ে কোস্টগার্ড মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জিয়াউল হক বলেছেন, এ বছরের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। যার জন্য আমাদের কার্যক্রম সেভাবেই নির্ধারণ করেছি। অত্যন্ত ভালোভাবে নজরদারি করা হচ্ছে। বিসর্জনের সময় পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনিটরিং করা হবে। তারপর সবাই যেন নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতে পারে সেটি দেখভাল করা হবে।

বুধবার (১ অক্টোবর) বেলা ১১টায় নারায়ণগঞ্জ শহরের মিশনপাড়া এলাকার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় কোস্টগার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জিয়াউল হক বলেন, কোস্টগার্ড যেহেতু বিশেষ বাহিনী, যা সাধারণত পানিতে চলাচল করে, বিসর্জনের সময়টা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমরা নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যেন কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য কাজ করছি। যদি দুর্ঘটনা ঘটেও যায় তারপরও আমরা যেন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারি সে লক্ষ্যে কাজ করছি। আমাদের ডুবুরি দল ও বোট টিম সহযোগিতা করার জন্য নিয়োজিত থাকবে।

হিন্দু ধর্মালম্বীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, আপনারা নির্দ্বিধায় পূজা পালন করুন। তবে পূজার সময় কিছু কিছু যেন অতিরঞ্জিত না হয়ে যায়। আনন্দ উৎসব করতে গিয়ে যেন অন্যদের শান্তি শৃঙ্খলার বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে নজর রাখবেন। যেভাবে নজরদারি রয়েছে দেশে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি আর হবেও না। নদীপথে আমাদের টহল টিম রয়েছে।

