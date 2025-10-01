হাটহাজারীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহবধূর মৃত্যু
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পপি রানী নাথ (৪০) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে উপজেলার মেখল ইউনিয়নের নাথপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পপি রানী ওই এলাকার সুজিত কুমার নাথের স্ত্রী। স্থানীয় মেখল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নেজাম উদ্দিন সকাল ১০টার দিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, বুধবার সকালে বসতঘরে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্ষে এসে বিদ্যুতায়িত হন পপি রানী। উদ্ধার করে হাটহাজারী পৌর সদরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন পপিকে।
জানতে চাইলে হাটহাজারী মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হাসান জানান, চমেক হাসপাতাল থেকে মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
