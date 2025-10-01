নারায়ণগঞ্জ
পাঁচ ঘণ্টায়ও স্বাভাবিক হয়নি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক
দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা পার হলেও এখন পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশের যানচলাচল স্বাভাবিক হয়নি। সকাল হতে তীব্র এই যানজট সৃষ্টির ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী এবং যানবাহন চালকরা। বিশেষ করে বেকায়দায় রয়েছে শিশু এবং অসুস্থ রোগীরা।
বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল সাড় ৯টা থেকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ধীরে ধীরে গাড়ি চলতে দেখা গেছে।
জানা গেছে, বৃষ্টি এবং দড়িকান্দি এলাকায় গাড়ি বিকল হওয়ায় মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এতে মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। যানজটের কারণে অনেকেই হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।
যানজটে আটকে থাকা রহমান আলী জানান, দীর্ঘ ২ ঘণ্টায় তিনি সাইনবোর্ড থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তার গন্তব্য কুমিল্লায়।
ইয়াছিন আরাফাত নামের যাত্রী বলেন, ঢাকা থেকে মোগরাপাড়া যেতে ৩ ঘণ্টার মতো সময় লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে মদনপুর বসে আছি। গাড়ি থেমে থেমে এতটুকু এসেছি।
আরও পড়ুন:
নারায়ণগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট
ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়লো ট্রাক, আহত ১
এ বিষয় শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, দড়িকান্দি এলাকায় বড় একটি গাড়ি বিকল হওয়ায় যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। এর পাশাপাশি পূজা উপলক্ষে গাড়িরও দ্বিগুণ চাপ রয়েছে। সবমিলিয়ে গাড়ির চাপ বাড়তি রয়েছে। তবে বর্তমানে যানজট ছুটে গেছে। ধীরে ধীরে গাড়ি পারাপার হচ্ছে।
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জানান, বৃষ্টির পাশাপাশি গাড়ির দ্বিগুণ চাপ থাকায় যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। এখন ছুটে গেছে। আমরা সড়কে অবস্থান করছি।
মো. আকাশ/এনএইচআর/এএসএম