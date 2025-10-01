চুয়াডাঙ্গায় পানিতে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় পানিতে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাতগাড়ি এলাকায় পানিতে ডুবে রাকিব (১৪) নামের অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
রাকিব পৌর এলাকার এতিমখানা পাড়ার প্রবাসী সেলিমের ছেলে। সে স্থানীয় এম এ বাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পারিবারিক সূত্র জানায়, দুপুর ১টার দিকে রাকিবসহ কয়েকজন সহপাঠী সাতগাড়ি এলাকার হযরত আলীর পুকুরে গোসল করতে যায়। রাকিব সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে যায়। পরে সহপাঠীরা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে তারা দ্রুত গিয়ে রাকিবকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইসরাত জেরিন জেসি বলেন, হাসপাতালে আনার আগে রাকিবের মৃত্যু হয়েছে।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, পানিতে ডুবে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
