মাওলানা আব্দুল হালিম
আগামী নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে হবে।’
বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে কুড়িগ্রামের উলিপুর মতিন কারিগরি কলেজ হলরুমে নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, জামায়াতের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ত্যাগ এবং কুরবানি বাংলাদেশের জমিনকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেছে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভোটকে মূল্যায়নের জন্য এ পদ্ধতিই (পিআর) সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের ওপর চালানো জেল, জুলুম, ফাঁসি, গুম ও খুনের করুণ ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এসব নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা থেমে যায়নি। জামায়াতের নেতৃবৃন্দের ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় ঘটবে।
কুড়িগ্রাম জেলা জামায়াতে ইসলামী কর্মপরিষদের সদস্য ও আসন পরিচালক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান সরকার, কুড়িগ্রাম জেলা আমির মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকি, কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী, জেলা সেক্রেটারি নিজাম উদ্দিন, জেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ শাহজালাল সবুজ এবং উলিপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত আমির অ্যাডভোকেট কামাল কবির লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
