মাওলানা আব্দুল হালিম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
জামায়া‌তের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে হবে।’

বুধবার (১ অক্টোবর) সকা‌লে কুড়িগ্রামের উলিপুর মতিন কারিগরি কলেজ হলরুমে নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ মন্তব‌্য ক‌রেন।

মাওলানা আব্দুল হালিম ব‌লেন, জামায়াতের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ত্যাগ এবং কুরবানি বাংলাদেশের জমিনকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেছে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভোটকে মূল্যায়নের জন্য এ পদ্ধতিই (পিআর) সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের ওপর চালানো জেল, জুলুম, ফাঁসি, গুম ও খুনের করুণ ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এসব নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা থেমে যায়নি। জামায়া‌তের নেতৃবৃন্দের ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় ঘটবে।

কুড়িগ্রাম জেলা জামায়াতে ইসলামী কর্মপরিষদের সদস্য ও আসন পরিচালক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যাপক আজিজুর রহমান সরকার, কুড়িগ্রাম জেলা আমির মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকি, কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী, জেলা সেক্রেটারি নিজাম উদ্দিন, জেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ শাহজালাল সবুজ এবং উলিপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত আমির অ্যাডভোকেট কামাল কবির লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

