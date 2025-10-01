  2. দেশজুড়ে

ফোনে কথা বলতে বলতে পার হচ্ছিলেন রাস্তা, বাসচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ১০:৩৬ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় মো. কবির (২০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় এই মহাসড়ক পার হওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. কবির কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার বারবাকিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। তিনি একটি অ্যাগ্রো গ্রুপে অস্থায়ী নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ফোনে কথা বলতে বলতে মো. কবির সড়ক পার হচ্ছিলেন। এসময় দ্রুতগামী একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়, পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, নিহতের মরদেহ থানায় আনা হচ্ছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

