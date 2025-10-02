  2. দেশজুড়ে

গেট ভেঙে মাদরাসায় চুরি, নগদ টাকাসহ মালামাল লুট

প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়া ইউনিয়নের ফুলতলা নুরুল উলুম ইসলামিয়া কওমিয়া মাদরাসায় চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দিবাগত রাতে মাদ্রাসার প্রধান গেট ও অফিস কক্ষের তালা ভেঙে চোরেরা নগদ অর্থসহ গুরুত্বপূর্ণ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা খলিলুর রহমান জানান, আনুমানিক রাত ১টা থেকে ৪টার মধ্যে চোরেরা প্রথমে প্রধান গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং হেফজখানার শিক্ষার্থীদের বাইরের থেকে আটকিয়ে দেয়। এরপর তারা অফিস কক্ষের তালা ভেঙে প্রবেশ করে তিনটি স্টিলের আলমারি এবং দুটি ডেস্ক ভেঙে ফেলে। এসময় তারা অফিস থেকে নগদ ১২ হাজার টাকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়।

মাওলানা খলিলুর রহমান বলেন, চুরির পর অফিসের ভেতরের সব জিনিসপত্র তছনছ অবস্থায় ফেলে রেখে যায় চোরেরা।

এ বিষয়ে বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে থানায় একটি লিখিত অভিযোগও পেয়েছি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে কাজ চলছে।

