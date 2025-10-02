  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় ট্রাক্টরের চাপায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
নিহত ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান

নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাক্টরের চাপায় হাবিবুর রহমান নামে এক ইউপি চেয়ারম্যান নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (০২ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার নজিপুর-গগণপুর সড়কের রামজীবনপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাবিবুর রহমান নজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পত্নীতলা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।

পুলিশ ও প্রতিক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নজিপুর পৌরসভার নতুন বাজার এলাকা থেকে মোটরসাইকেলযোগে উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে টিকিট কেটে মাছ শিকার করতে যাচ্ছিলেন হাবিবুর রহমান। পথে নজিপুর-গগণপুর সড়কের রামজীবনপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টরের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

পত্নীতলা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু তালেব বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি নিহতের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

 

