রাজশাহীতে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

রাজশাহীতে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ
রাজশাহীতে আগামী ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ‘৩০তম রাজশাহী ইন্টারন্যাশনাল (অনূর্ধ্ব-১৮) জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের (আইটিএফ) অনুমোদনে রাজশাহীর টেনিস কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্ট চলবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে টেনিস কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান, এই আসরে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১টি দেশের মোট ৫২ জন খেলোয়াড় এবং ১০ জন কোচ/ম্যানেজার অংশ নেবেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১৪ জন বালক ও ৭ জন বালিকা অংশ নিচ্ছে। এছাড়া ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, থাইল্যান্ড, জাপান, চীন, মালদ্বীপ, চাইনিজ তাইপে, সিঙ্গাপুর ও হংকং থেকেও খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবে।
হাবিবুর রহমান বলেন, এদের মধ্যে বালক এককে র্যাংকিংয়ে শীর্ষে আছেন থাইল্যান্ডের পাতানালারফান নাপাত, যার আইটিএফ বিশ্ব জুনিয়র র্যাংকিং ১৯৪০। অন্যদিকে বালিকা এককে সবার ওপরে রয়েছেন জাপানের ঈষিধা হারু, যার র্যাংকিং ১৭৮৮। বালক বিভাগের ১১ জন ও বালিকা বিভাগের ৬ জন বিশ্ব র্যাংকিংধারী খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন।
তিনি আরও জানান, প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা এককে ৩২ জন করে অংশ নেবেন, যেখানে ৪ জন আসবেন কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকে এবং আরও ৪ জন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির মাধ্যমে। দ্বৈত বিভাগে বালক ও বালিকা উভয় ক্যাটাগরিতেই ১৬ জন করে খেলোয়াড় অংশ নেবেন। ৪-৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের খেলা এবং ৬ অক্টোবর সকাল ৯টায় শুরু হবে মেইন ড্র। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১০ অক্টোবর সকাল ৯টায়।
টুর্নামেন্টটির ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং রেফারির দায়িত্বে আছেন আইটিএফ অনুমোদিত হোয়াইট ব্যাজধারী মাসফিয়া আফরিন।
আগামী ৪ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩ টায় টুর্নামেন্টটির উদ্বোধন করা হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিআইজি রাজশাহী রেঞ্জ, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার উপস্থিত থাকবেন।
আয়োজকরা জানিয়েছেন, খেলা উপভোগের জন্য দর্শকদের কোনো প্রবেশমূল্য প্রদান করতে হবে না। তারা মনে করছেন, এই টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষা নগরী রাজশাহীর সুনাম আরও বৃদ্ধি পাবে।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/জিকেএস