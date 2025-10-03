ফেসবুক পোস্টের জেরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

ফেসবুক পোস্টের জেরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এক জামায়াত নেতার ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার পালিশারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব কাজী জসিমের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাতে ৯ নম্বর গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির এবং পালিশারা শাহমিরান মিরা বাড়ি জামে মসজদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানার বিকৃত ছবি শেয়ার করেন। শুক্রবার সকালে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াতের নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা করেন। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন।
উপজেলা জামায়াত নেতা মাওলানা মোজাম্মেল হোসেন পরাণ ফেসবুক পোস্টের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতেই পোস্ট ডিলিট করা হয়েছে। এমনকী মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে দুঃখ প্রকাশ করে আরও একটি পোস্ট করেন। তারপরও মসজিদ কমিটি তাকে নিয়ে সকালে একটি বৈঠকে বসার প্রস্তুতি নেয়। ওইসময় বিএনপি নেতা নেছার আহম্মেদের নেতৃত্বে ইলিয়াসের ওপর হামলা করা হয়। ওইসময় বিএনপি নেতাকর্মীদের সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে জামায়াতের ১০-১২ জন নেতাকর্মী আহত হন।’
হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, এ ঘটনায় কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
