নারিকেল পাড়তে উঠে গাছেই প্রাণ গেলো কিশোরের

নারিকেল পাড়তে উঠে গাছেই প্রাণ গেলো কিশোরের
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় নারিকেল পাড়তে গাছে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক কিশোরের (১৪) মৃত্যু হয়েছে। গাছেই পড়ে ছিল তার মরদেহ।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার বলাইশিমুল ইউনিয়নের সরাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরের নাম সিফাত। সে সরাপাড়া গ্রামের শহিদুল্লাহ মিয়া।
স্থানীয়রা জানান, সকালে নারিকেল পাড়তে গাছে ওঠে সিফাত। নারিকেল পাড়ার শেষ মুহূর্তে তার হাতে থাকা দা দিয়ে গাছের কাঁচা একটি ডাল কাটছিল। এসময় বিদ্যুতের মেইন লাইনের তারের স্পর্শ লেগে পুরো নরিকেল গাছটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। এতে গাছেই মৃত্যু হয় সিফাতের।
কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
