মিরসরাইয়ে গরুবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি

প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ থানা এলাকায় গরুবোঝাই ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় এক গরু ব্যবসায়ীর সঙ্গে থাকা দুই লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল সেট ছিনতাই করা হয়।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ থানা ভবনের অদূরে চিনকীআস্তানা এলাকায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে বিকেলে জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী গরু ব্যবসায়ী হান্নান শিকদার।

ট্রাকচালক রুবেল বলেন, ‘আমি গাড়ি দাঁড় করে রাস্তার পাশে প্রস্রাব করছিলাম। এসময় আমাকে অস্ত্রের মুখে ৪-৫ জন জিম্মি করে মোবাইল নিয়ে যায়। এরপর গাড়িতে উঠে গরু ব্যবসায়ীর টাকা, মোবাইলও নিয়ে গেছে।’

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আব্দুল হালিম বলেন, ডাকাতির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

