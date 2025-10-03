  2. দেশজুড়ে

এমরান সালেহ প্রিন্স

বিএনপি নির্বাচিত হলে শিক্ষিত বেকারদের এক বছর বেকার ভাতা দেবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ১১:৩৮ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি নির্বাচিত হলে শিক্ষিত বেকারদের এক বছর বেকার ভাতা দেবে
ময়মনসিংহের ধারা বাজারে গণসংযোগ করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স

বিএনপি আগামীতে সরকার গঠন করলে ফ্যামিলি কার্ডের ম্যাধমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পল্লি রেশনিংয়ের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।

তিনি বলেন, সরকার গঠনের প্রথম ১৮ মাসে এক কোটি বেকারের নতুন কর্মসংস্থান করা হবে। শিক্ষিত বেকারদের এক বছরের জন্য বেকার ভাতা ও অন্যান্য বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সব উপজেলায় সুষমভাবে কলকারখানা স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করা হবে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধারা বাজারে গণসংযোগের সময় এসব কথা বলেন।

আরও পড়ুন
শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি: দুদু 
শিগগির আসনভিত্তিক একক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে বিএনপি 

এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রান্তিক কৃষকদের ফারমার্স কার্ডের মাধ্যমে একটি ফসলের উৎপাদন খরচ, সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ধান ক্রয় এবং ঝুঁকি বিবেচনায় শস্য, পশু, মৎস্য এবং পোলট্রি বিমা চালু করবে। একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গ্রামীণ হাটবাজার আধুনিকায়ন করা হবে। গরিব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত কৃষকের ঋণের সুদ মওকুফ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, শহীদ জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারেক রহমান কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবেন।

jagonews24.com

এসময় জনগণের প্রতি ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রিন্স বলেন, ধানের শীষের আগামী সরকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কায়েম করবে। বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র বিএনপিরই রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎমুখী কর্মসূচি রয়েছে। তাই সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে দক্ষ দেখে পক্ষ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

গণসংযোগকালে আরও উপস্থিত ছিলেন- হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরফান আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, মোনায়েম হোসেন খান খোকন, উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি অনোয়ার হোসেন, জেলা যুবদলের সদস্য মোতালেব হোসেন, ছাত্রদলের আহ্বায়ক নাঈমুর আরেফিন পাপন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক নূরে আলম জনি প্রমুখ।

কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।