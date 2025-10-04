প্রতিবেশীর বাড়িতে মুরগি যাওয়ায় নারীকে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিবেশীর বাড়িতে মুরগি যাওয়ায় নারীকে কুপিয়ে হত্যা
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে প্রতিবেশীর বাড়িতে মুরগি যাওয়ায় এক নারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলা সদর ইউনিয়নের খৈরাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোছা. রৌশনারা বেগম (৫০) ওই গ্রামের মৃত আবদুল জলিলের স্ত্রী। আটকরা হলেন মোস্তুফা মিয়া এবং তার ছেলে সাখাওয়াত হোসেন ও সাজ্জাদ হোসেন।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রৌশনারার পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী মোস্তুফার পরিবারের পূর্ববিরোধ ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় রৌশনারার একটি মুরগি মোস্তুফাদের বাড়িতে যায়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সাখাওয়াত দা হাতে দৌড়ে এসে রৌশনারার ঘাড়ে কোপ দেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রৌশনারার পুত্রবধূ হাফসা আক্তার বলেন, তার শাশুড়ি মুরগি আনতে গেলে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ হত্যায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান হাফসা।
এ বিষয়ে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে প্রধান অভিযুক্ত যুবকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া জড়িত অন্যদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
