  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ী

৬ দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ১১:৫৫ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
৬ দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি
৬ দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

নিয়োগবিধি সংশোধন, ইন সার্ভিস ট্রেনিংসহ ৬ দফা দাবিতে রাজবাড়ীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন স্বাস্থ্য সহকারীরা। এই কর্মসূচির কারণে টিকাদান কর্মসূচি এবং টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন তারা।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ৯টায় রাজবাড়ী সদর উপজেলা হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে এই কর্মবিরতি শুরু হয়। এটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে। সদর উপজেলার পাশাপাশি অন্যান্য উপজেলার স্বাস্থ্য সহকারীরাও একই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

স্বাস্থ্য সহকারীরা অভিযোগ করেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। কর্তৃপক্ষ দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন করেনি। তাই বাধ্য হয়ে তারা ১ অক্টোবর থেকে ইপিআইসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন শুরু করেছেন।

তাদের প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—নিয়োগবিধি সংশোধন, ইন সার্ভিস ট্রেনিং এবং ১৪তম গ্রেডে আপগ্রেডেশন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে তারা ঘোষণা দেন।

কর্মবিরতিতে রাজবাড়ী সদর উপজেলা হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এসএম সবুজ শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু আলী মিয়া সহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।