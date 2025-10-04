  2. দেশজুড়ে

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনজীবন

প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। বিপাকে পড়েছে সাধারণ ব্যবসায়ী, পথচারী ও নিম্নআয়ের মানুষ। বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল থেকে শনিবার বিকেল পর্যন্ত ঝিরিঝিরি থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে।

এতে জেলার বিভিন্ন শহরের সড়কে পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। শহরের অনেক এলাকায় হাঁটু সমান পানি জমে রিকশা ও ভ্যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে ভিজে কষ্টে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে।

এদিকে বৃষ্টিতে কৃষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জেলার বিভিন্ন মাঠে আউস ধান ও শাকসবজির ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অনেকে। অনেকে বলছেন বৃষ্টি ফসলের জন্য আশীর্বাদ। তবে টানা বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কা কৃষি বিভাগের।

সেন্টু মার্কেট এলাকার পেয়ারা ব্যবসায়ী বলেন, প্রতিদিন দুই মণ পেয়ারা বিক্রি করি। আজকে বৃষ্টির জন্য একমণ এনেছি। বিকেল হয়ে যাচ্ছে তবু ও বিক্রি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বাসায় ফেরত নিয়ে যেতে হবে। এভাবে গতকালও ৬০০ টাকা লোকসান হয়েছে।

রিকশাচালক আলি-হায়দার বলেন, রিকশা চালিয়ে বাড়ির বাজার করি। কিন্তু আজকে চারদিন ধরে বৃষ্টিতে সেভাবে রিকশা নিয়ে বের হতে পারছি না। আয় নেই। প্রতিদিন ৭০০-৮০০ টাকা আয় করি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে আজকে মাত্র ৭০ টাকা আয় হয়েছে।

জেলা শহরের সোনার মোড় এলাকার বাসিন্দা ইমাম হোসেন বলেন, চারদিন থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘর থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। অনেকটা ঘরবন্দি হয়ে পড়েছি। কারণ আমার বাড়ির সামনে পানি জমে যায়। পৌর কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বলেনও ব্যবস্থা হয়নি।

রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহিদুল ইসলাম বলেন, এদিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজশাহী বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে সারাদেশে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। সেই সঙ্গে আরও দুই-তিনদিন এমন পরিস্থিতি থাকবে।

