  2. বিনোদন

‘বারাণসী’র রেকর্ড সৃষ্টির আভাস, বিশ্বজুড়ে আলোচনায় সিনেমাটি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
‘বারাণসী’র রেকর্ড সৃষ্টির আভাস, বিশ্বজুড়ে আলোচনায় সিনেমাটি
‘বারাণসী’ সিনেমার পোস্টার

‘আরআরআর’র বিশ্বজয়ী সাফল্যের পর আবারও বাজিমাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এস এস রাজামৌলি। তার পরবর্তী ছবি ‘বারাণসী’ মুক্তির এখনো এক বছরেরও বেশি বাকি, কিন্তু এরই মধ্যে ঘিরে উঠেছে তুমুল উত্তেজনা। মহেশ বাবুকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রেখে নির্মিত হচ্ছে এই অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার মহাকাব্য; দীর্ঘদিন পর ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। আর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দক্ষিণী তারকা পৃথ্বীরাজ সুকুমারনকে।

২০২৭ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে ‘বারাণসী’। তবে ইন্ডাস্ট্রি সূত্র বলছে, মুক্তির আগেই শুধু গ্লোবাল স্ট্রিমিং রাইটস বিক্রি করে ছবিটি আয় করতে পারে প্রায় ১০০০ কোটি রুপি। আন্তর্জাতিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে রাজামৌলির নতুন সিনেমা এখন যেন সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্পদ।

সূত্রের দাবি, ‘আরআরআর’র অস্কারজয়ী যাত্রার পর রাজামৌলি এখন বৈশ্বিক বাজারে একটি ব্র্যান্ড। এর আগে ‘বাহুবলী ২’ বিদেশে আয় করেছিল ৬২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ফলে তার নতুন ছবিকে ঘিরে আন্তর্জাতিক স্তরে শুরু হয়েছে বিডিং-ওয়ার। ওটিটি জায়ান্টগুলো হলিউড-মানের অঙ্ক বিবেচনা করছে, যা শেষ পর্যন্ত ১০০০ কোটির কাছাকাছি পর্যন্ত যেতে পারে।

এই অংক বাস্তবায়িত হলে মুক্তির আগেই ভারতীয় ছবির ডিজিটাল স্বত্ব বিক্রির ইতিহাসে রেকর্ড গড়বে ‘বারাণসী’। সেই সঙ্গে যদি স্যাটেলাইট, মিউজিক ও প্রেক্ষাগৃহের স্বত্ব যোগ করা হয়, তবে ছবিটি এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় ভারতীয় প্রজেক্টগুলোর একটি হিসেবে অবস্থান করছে।

গত ১৫ নভেম্বর রামোজি ফিল্ম সিটিতে আয়োজিত ‘গ্র্যান্ড গ্লোব ট্রটার’ ইভেন্টে প্রায় ৫০ হাজার দর্শকের উপস্থিতি এই প্রত্যাশাকে আরও উসকে দিয়েছে। শুধুমাত্র সিনেমার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এমন আয়োজন ভারতীয় বিনোদনে বিরল।

এদিকে এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের ভয়ংকর অবতার ‘কুম্ভ’-এর ফার্স্ট লুক, আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ‘মন্দাকিনী’ চরিত্রের মোহনীয় উপস্থিতি। দুই ঝলকই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজামৌলির ‘বারাণসী’ আরেকটি সিনেমা নয়-এটি এক আন্তর্জাতিক মানের সিনেম্যাটিক ইভেন্ট, যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে গোটা ভারতসহ বিশ্বজুড়ে ভক্তরা।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ফিরছেন গোলাম মামুন ও মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন

ফিরছেন গোলাম মামুন ও মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন

ইউএনও হলেন সাবেক লাক্স সুন্দরী সোহানিয়া

ইউএনও হলেন সাবেক লাক্স সুন্দরী সোহানিয়া

ঈদগাহ ময়দান থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

ঈদগাহ ময়দান থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার