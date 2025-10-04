  2. দেশজুড়ে

চর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দাবিতে কুড়িগ্রামে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
চর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দাবিতে কু‌ড়িগ্রামে নাগেশ্বরীতে মানববন্ধন ও সমা‌বেশ করেছেন স্থানীয়রা। শ‌নিবার (৪ অক্টোবর) দুপু‌রে উপজেলার কচাকাটা থানাধীন কেদার ইউনিয়নের টেপারকুটিতে দুধকুমার নদের তীরে এ সমাবেশ হয়।

এসময় কচাকাটা থানা চর উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক সাংবাদিক আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চলের সভাপতিত্বে সমাবেশে জেলা চর উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু, সদস্যসচিব সাংবাদিক আশরাফুল হক রুবেল, উপদেষ্টা সাবেক এমপি উমর ফারুক, সাবেক মেয়র আবু বকর সিদ্দিক, সংগঠনের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ খাজা শরীফ উদ্দিন রিন্টু, সদস্য ডা. রকিবুল হাসান বাঁধন, সাজেদুল ইসলাম হ্যাভেন, কেদার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আ খ ম রাশেদ, কচাকাটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহাদত হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জেলা চর উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো চর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দাবির কথা উল্লেখ করে বলেন, চরের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দেশে ৬৪ জেলার মধ্যে ৩২টি জেলায় ১০০টি চর রয়েছে, সেখানে দুই কোটি মানুষ বাস করেন। অতিদ্রুত চর বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে কুড়িগ্রামসহ গোটা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

সমাবেশে চর ও ভাঙন কবলিত এলাকার সহস্রাধিক মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

