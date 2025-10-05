  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০৩:৩৪ এএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা
অভিযুক্ত নজরুল ইসলাম এবং নিহত খোকন মিয়া

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মো. খোকন মিয়া (৪০) নামের এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার চাচাতো ভাই ও স্বজনদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় শনিবার (৪ অক্টোবর) নিহতের ছেলে বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৫-৬ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেন।

এর আগে শুক্রবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার মগটুলা ইউনিয়নের করমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. খোকন মিয়া একই গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছয় বছর আগে করমা গ্রামের কছিম উদ্দিনের সঙ্গে তার ভাই প্রয়াত গিয়াস উদ্দিনের ছেলেদের বিরোধ শুরু হয়। বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনায় থানায় এরই মধ্যে তিনটি মামলা হয়। স্থানীয়ভাবে দুই পরিবারের বিরোধ মেটাতে কয়েক দফা উদ্যোগ নেওয়া হলে তা মানেননি কেউ।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার পর রিকশা রেখে ঘর থেকে বের হন খোকন মিয়া। এ সময় গিয়াস উদ্দিনের ছেলে স্থানীয় মগটুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও তার ভাই এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে দুই হাত ও দুই পা ভেঙে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ও মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করা হয়। এরপর তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত খোকন মিয়ার ছেলে বিল্লাল হোসেন বলেন, জমি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে আমার বাবাকে হত্যা করেছেন নজরুল ও তার ভাইয়েরা। আমার বাবাকে যারা হত্যা করেছেন, তাদের বিচার চাই।

ঘটনার পর থেকে নজরুল ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক। ফলে তাদের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি ফরহাদ আহমেদ বলেন, অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকে না। সে আমাদের সংগঠন করলেও সে পদ রাখার যোগ্যতা আর নেই। তাকে বহিষ্কার এখন সময়ের ব্যাপার। আমরা বিষয়টি জেলা কমিটিকে জানাচ্ছি।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় এরই মধ্যে জ্যোৎস্না আক্তার ও সোহাগ নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে চেষ্টা চলছে।

