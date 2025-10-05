ভুগছিলেন মানসিক সমস্যায়, গলায় ফাঁস দিলেন আইনজীবী

ভুগছিলেন মানসিক সমস্যায়, গলায় ফাঁস দিলেন আইনজীবী
নাটোর শহরের লালবাজারে ভাস্কর বাগচি (৪৯) নামের এক আইনজীবী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত আটটার দিকে লালবাজারে নিজ বাড়িতে তিনি গলায় ফাঁস দেন।
ভাস্কর বাগচি নাটোর পৌর এলাকার লালবাজার মহল্লার মনীন্দ্রনাথ ওরফে চাদু বাগচির ছেলে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, নানান কারণে ভাস্কর বাগচী মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। শনিবার রাত আটটার দিকে ভাস্কর বাগচি নিজ বাড়ির রান্নাঘরে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতেখায়ের আলম বলেন, প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রেজাউল করিম রেজা/কেএসআর