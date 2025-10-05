আবুল খায়ের
হত্যাচেষ্টার পরও খালেদা জিয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে লড়াই করে গেছেন
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভুঁইয়া বলেছেন, খালেদা জিয়াকে স্লো পয়জনিং করে হত্যাচেষ্টা করেছে, তবুও তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে আপস করেননি। তিনি দেশের মানুষ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে লড়াই করে গেছেন।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শাকচর ইউনিয়ন শ্রমিকদলের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সদর (পশ্চিম) উপজেলা শ্রমিকদল এ আয়োজন করে।
আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ক্ষমতামলে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, গুম ও খুনের শিকার হয়েছেন। তারা বাড়িতে থাকতে পারেনি। খালেদা জিয়া বিনা অপরাধে জেল খেটেছেন।
তিনি আরও বলেন, একদল গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারীদের ভুল বুঝায়। মিথ্যা তথ্য প্রচার করে। ক্ষমতা পাওয়ার জন্য এমন কোনো কাজ নেই বর্তমানে তারা করে না। ওরা নারীদের বলে, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে বেহেশতে চলে যাবে। ধানের শীষের নামে বদনাম করে। এসব বিষয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। টিম করে, বাড়ি-বাড়ি যেতে হবে। মা-বোনদের বুঝাতে হবে দেশ নিয়ে তারেক রহমানের আগামীর পরিকল্পনা, ৩১ দফা তুলে ধরতে হবে। ধানের শীষের পক্ষে নারীদের সমর্থন বাড়াতে হবে।
এতে আরও বক্তব্য রাখেন সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন পাটোয়ারী বিটু, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান ছুট্টো, ফজলে রাব্বি এলাহী জহিন, হাসিনা শওকত, শ্রমিকদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, ইউছুপ আলী প্রমুখ।
