পুলিশকে মারধর করে হাতকড়াসহ আ’লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নিলো স্বজনরা

পুলিশকে মারধর করে হাতকড়াসহ আ’লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নিলো স্বজনরা
বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের হাত থেকে হাতকড়াসহ উপজেলা আওয়ামী লীগের এক নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার চক-ভোলা খাঁ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু ওই রাতে নিজ গ্রামে মামাতো ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করতে সেখানে যায়।
শিবগঞ্জ থানার এসআই আল মামুনের নেতৃত্বে রাজুকে গ্রেফতার করে হাতকড়া লাগানো হয়। পরে তাকে থানায় নেওয়ার সময় তার কয়েকশ আত্মীয়স্বজন পুলিশের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে হাতকড়া পরা অবস্থায় রাজুকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা। এতে পুলিশর তিন সদস্য আহত হয়েছেন।
রিজ্জাকুল ইসলাম রাজুর বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টা ও নাশকতাসহ ১৬টি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় হাতকড়াসহ পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাকে পুনরায় ধরতে মাঠে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।
তবে এ বিষয়ে জানতে শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান শাহীনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। থানায় দায়িত্বরত সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) সাইফুলও বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
