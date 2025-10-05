বাগেরহাটে প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে সুপারি চুরিকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় কালাম খান (৪৮) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ছোট জামুয়া এলাকায় ওই কৃষক ও তার ভাইয়ের ওপর হামলা হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা হাসপাতলে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কৃষক কালাম খানকে মৃত ঘোষণা করেন।

অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের ভাই লুৎফর খানকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসক। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

নিহত কালাম খান মোড়েলগঞ্জ উপজেলার চিংড়াখালী ইউনিয়নের ডেপুয়ার পাড় গ্রামের ওয়াজেদ আলী খান ওরফে কালু খানের ছেলে। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সোহেল খান একই এলাকার বাসিন্দা।

কালাম খানের প্রতিবেশী ও চিংড়াখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুন খান বলেন, সুপারি চুরিকে কেন্দ্র করে একই বংশের সোহেল খান ও নিহত কালাম খানের পরিবারের লোকদের সঙ্গে বিরোধ চলছিল। এর জেরে শনিবার রাতে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। সোহেল খান ও তার লোকজন কালাম খান এবং তার বড় ভাই লুৎফর খানকে মারপিট করে। তাদের মধ্যে কালাম খান মারা গেছেন। লুৎফর খানকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মোড়েলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মতলুবর রহমান বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এলাকা শান্ত রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো। মামলার প্রস্তুতি চলছে। অভিযুক্তদের আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

