জয়পুরহাট পৌরসভায় ডায়রিয়ার প্রকোপ, দুদিনে ভর্তি ১২৫ রোগী

জয়পুরহাট পৌরসভায় ডায়রিয়ার প্রকোপ, দুদিনে ভর্তি ১২৫ রোগী
জয়পুরহাট পৌরসভায় ডায়রিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখন পর্যন্ত ১০৩ জনে দাঁড়িয়েছে রোগীর সংখ্যা। হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ৪০-৫০ জন ডায়রিয়া রোগী ভর্তি হচ্ছেন। গত দুদিনে ভর্তি হয়েছেন ১২৫ জন রোগী।
জয়পুরহাট ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ডায়রিয়া ওয়ার্ডে উপচেপড়া ভিড়। শহরের বিশ্বাসপাড়া, আরামনগর, ধানমন্ডি এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি।
আরামনগর গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘গতকাল থেকে আমার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। তবে শুধু আমি না, আমাদের এলাকার ১০-১৫ জন একই সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন।’
ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে স্যালাইন খাওয়া ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল জয়পুরহাটের মেডিকেল অফিসার ডা. নিয়াজ মোর্শেদ।
এ বিষয়ে জয়পুরহাট পৌরসভার পানি শাখার তত্ত্বাবধায়ক হুমায়ুন কবির বলেন, ‘কী কারণে এমনটি ঘটলো তা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি। তবে আমরা লাইনগুলো পরিষ্কার করছি। সেইসঙ্গে পানি পরীক্ষার জন্য বগুড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন এলে বোঝা যাবে কী কারণে এ সমস্যা তৈরি হয়েছে।’
আল মামুন/এসআর/এমএস