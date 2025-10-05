গৃহবধূকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল
রংপুরের পীরগাছায় শেফালী বেগম নামের এক গৃহবধূকে সুপারি গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে উপজেলার কল্যাণী ইউনিয়নের তৈয়ব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শেফালী বেগম ওই ইউনিয়নের নিজতাজ গ্রামের বাসিন্দা।
ভুক্তভোগী শেফালী বেগমের ভাষ্য, ২০১৪ সালে পার্শ্ববর্তী তৈয়ব গ্রামের প্রবাসী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নজরুল তার খোঁজখবর ঠিকমতো রাখতেন না। সম্প্রতি তিনি বাড়িতে এলেও তার খোঁজ নেননি। একপর্যায়ে শেফালী বেগম লোকমুখে জানতে পারেন, নজরুল তাকে তালাক দিয়েছেন।
শনিবার ভোরে তিনি তালাকের কাগজপত্র চাইতে নজরুল ইসলামের বাড়িতে যান। তখন তাকে বাড়ির বাইরে সুপারিগাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়। এতে তার স্বামী নজরুল, চাচাতো ভাই বক্কর, বোন জামাই মঞ্জু এবং প্রতিবেশী কাশিম ও ইয়াসিন জড়িত ছিলেন অভিযোগ ভুক্তভোগীর।
তবে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, তিনি শেফালীকে তালাক দিয়েছেন। সেই রাতে তার ঘরের পেছনে তাকে শুধু বেঁধে রাখা হয়েছিল। কোনো মারধর করা হয়নি।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শাহীন মির্জা বলেন, ‘বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে গিয়ে গৃহবধূকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করছি।’
মাহীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল কুদ্দুস বলেন, ঘটনাটি পুলিশের নজরে এসেছে। তবে ওই নারী থানায় অভিযোগ দেননি। আমরা ব্যবস্থা নিতে তাকে লোক মারফত থানায় ডেকেছি। অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জিতু কবীর/এসআর/এমএস