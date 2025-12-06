চলতি বছর ৩ হাজারের বেশি ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

চলতি বছর ৩ হাজারের বেশি ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
২০২৫ সালে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ১৫৫ ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহ সংসদে এ তথ্য জানিয়েছেন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) লোকসভায় লিখিত উত্তরে তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যে কাউকে ফেরত পাঠানোর আগে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব স্পষ্টভাবে যাচাই করে।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত চার ধরনের ক্ষেত্রে লোকজনকে ফেরত পাঠায়—অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করলে, ভিসার মেয়াদ পার হয়ে গেলে, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থান করলে, অপরাধমূলক দণ্ড থাকলে।
তিনি বলেন, এসব বিষয়ে ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করে।
২০২৫ (২১ নভেম্বর পর্যন্ত): ৩ হাজার ১৫৫ জন, ২০২৪ সালে এক হাজার ৩৬৮ জন ও ২০২৩ সালে ৬১৭ জন ভারতীয়কে যুক্তরাষ্ট্র ফেরত পাঠায়।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, কুয়েতে বর্তমানে ৩১৬ জন ভারতীয় কারাবন্দি রয়েছেন।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, ২০২৫ সালে একটি নতুন মিশন খোলা হয়েছে ইকুয়েডরে। চারটি নতুন কনস্যুলেট খোলা হয়েছে: বোস্টন (যুক্তরাষ্ট্র), লস অ্যাঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্র), কাজান (রাশিয়া), ইয়েকাতেরিনবার্গ (রাশিয়া)
সরকার জানিয়েছে, ভারতের বৈদেশিক নীতি হলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থিতি বাড়ানো, কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কৌশলগত সহযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম