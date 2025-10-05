  2. দেশজুড়ে

ঘাস কাটার সময় বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
বগুড়ার গাবতলীতে গরুর ঘাস কাটার সময় বজ্রপাতে শেফালি বেগম (৫৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার নাড়ুয়ামালা ইউনিয়নের মধ্যমারছেও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শেফালি বেগম ওই গ্রামের দেলোয়ার প্রামাণিকের স্ত্রী।

নাড়ুয়ামালা ইউপি চেয়ারম্যান হৃদয় হোসেন গোলজার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। এমন সময় শেফালি বেগম গরুর জন্য ঘাস কাটতে বাড়ির পাশে ইছামতী নদীর তীরে তীরমোহনী মাঠে যান। এসময় আকস্মিক বজ্রপাত হলে সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শী শফিক ইসলাম বলেন, বজ্রপাতের বিকট শব্দ ও চিৎকার শুনে নদী পার হয়ে মাঠে গিয়ে দেখি তিনি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পরে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসি।

নাড়ুয়ামালা ইউপি চেয়ারম্যান হৃদয় হোসেন বলেন, দুপুরে বজ্রপাতে শেফালি বেগম নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন।

গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, বজ্রপাতে এক নারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

