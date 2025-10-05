কুমিল্লায় বজ্রপাতে নারীসহ ৩ জনের মৃত্যু

কুমিল্লায় বজ্রপাতে নারীসহ ৩ জনের মৃত্যু
কুমিল্লার হোমনায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর খেয়াঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন, উপজেলার নালা দক্ষিণ গ্রামের মৃত হাজী মতিউর রহমানের মেয়ে মমতাজ বেগম (৩৫) ও জাকিয়া (২৫) এবং খোদে দাউদপুর গ্রামের রাহিনুর ইসলামের ছেলে রাশেদ মিয়া (২২)।
হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, দুপুর থেকে ভারি বৃষ্টি শুরু হলে ভবানীপুর ঘাটে উজানচর-ঘাগুটিয়া খেয়া পারাপারের জন্য কয়েকজন যাত্রী অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে মমতাজ বেগম (৩৭) ও জাকিয়া ও রাশেদ মিয়ার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বিকেল সোয়া ৩টার দিকে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তত করা হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম