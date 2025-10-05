মানিকগঞ্জের খালে কুমির আতঙ্ক
মানিকগঞ্জের পদ্মা নদী সংলগ্ন একটি খালে কুমিরের দেখা মিলেছে। এতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী। খালটি সদর উপজেলার চর বংখুরি গ্রাম হয়ে হরিরামপুর উপজেলার ধুলশুড়া-বোয়ালী মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।
স্থানীয়রা জানান, প্রায় প্রতিদিন খালের পানিতে কুমির দেখা যাচ্ছে। এ কারণে এলাকার মানুষ ভয়ে খালের আশপাশে কেউ আসে না। এমনকি স্থানীয় জেলেরা মাছ শিকার করতেও আসেন না কুমিরের ভয়ে।
সরেজমিনে দেখা যায়, খালের পানিতে কুমিরের দেখা যাওয়ায় জেলেরা ভয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, খাল ঘেঁষে গড়ে ওঠা বাড়িঘরের বাসিন্দারা গোসল, কাপড় ধোয়া ও গৃহস্থালির কাজে এ খালের পানির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কুমির আতঙ্কে অনেকে খালে নামা বন্ধ করে দিয়েছেন।
চর বংখুরি গ্রামের মাজেদা বলেন, সকালে পানি আনতে গিয়ে একটা কুমির খুব কাছে চলে আসে। আমার দিকে তেড়ে আসতে দেখে দৌড়ে দূরে চলে যাই। পরে দেখি কুমিরটা পাশের একটা হাঁসকে ধরে নিয়ে যায়।
রংখুরি গ্রামের নুরুল ইসলাম বলেন, আমরা শুনেছি খালটিতে মাঝে মধ্যে কুমির দেখা যায়। এ বছর হঠাৎ করে এ কুমিরের দেখা মিলছে। আমরা এর আগে কখনো এ খালে কুমির দেখিনি। হয়তো খালটি পদ্মা নদীর পাশে হওয়ায় কুমিরটি চলে এসেছে।
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক মনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, কুমিরের বিষয়ে বন বিভাগকে অবগত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মো. সজল আলী/আরএইচ/এমএস