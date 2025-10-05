মিরসরাইয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইলফোন নিষিদ্ধসহ কঠোর নির্দেশনা

মিরসরাইয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইলফোন নিষিদ্ধসহ কঠোর নির্দেশনা
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইলফোন ব্যবহার নিষিদ্ধসহ একাধিক কঠোর নির্দেশনা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোমাইয়া আক্তার।
রোববার (৫ অক্টোবর) উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে মোবাইলফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবে না। কোনো শিক্ষার্থী বিনা কারণে টানা পাঁচ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সব কর্মচারী মাদকদ্রব্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবেন। পাশাপাশি কিশোরগ্যাং, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করবে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কিংবা প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের অশ্লীল আচরণ, অঙ্গভঙ্গি বা কর্মকাণ্ড কিংবা ছবি, ভিডিও ধারণ ও প্রচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোমাইয়া আক্তার জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিরাপদ ও মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/এসআর