ভারতে প্রবল বৃষ্টি, কুড়িগ্রাম সীমান্তে ভেসে আসছে গাছ
ভারতে ভারী বর্ষণ আর উজানের ঢলের সঙ্গে সারি সারি গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে কুড়িগ্রাম সীমান্তে।
রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেল ৩টা থেকে ভূরুঙ্গামারী উপজেলার শিলখুড়ি ইউনিয়নের ঢলডাঙা ও শালঝোড় এলাকায় ভারতের অভ্যন্তর থেকে কালজানি নদী দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভেসে আসছে হাজার হাজার এসব গাছের গুঁড়ি। এসব গাছ সংগ্রহ করছেন স্থানীয়রা।
জানা গেছে, কালজানি নদীর উজানে ভারতের হাসিমারা বনাঞ্চল রয়েছে। সেখানে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করেছে এবং তীব্র স্রোত দেখা দিয়েছে। পানির স্রোতের কারণে বন থেকে এ সব গাছ উপড়ে আসছে। ভেসে আসা বেশির ভাগ গাছ কেটে রাখা। কিছু গাছ শেকড়সহ আসছে। গাছগুলো নাগেশ্বরী উপজেলায় দুধকুমার নদী দিয়ে ভাটির দিকে যাচ্ছে বলেও জানান স্থানীয়রা।
স্থানীয় বাসিন্দা আবু সাঈদ, লেবু মিয়া ও নুর ইসলামসহ কয়েকজন জানান, বিকেল ৩ টার দিক থেকে গাছগুলো আসতে শুরু করে। নদীতে গাছ আর গাছ। মাঝে মধ্যে মরা গরুও ভেসে আসতে দেখা যায়। এমন কাণ্ড কখনও দেখেননি তারা।
শিলখুড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী বলেন, নদীতে শুধু গাছ আর গাছ দেখা যাচ্ছে। লোকজন নৌকা বা সাঁতরে গাছ ধরে আনছে। ভারত থেকে এসব গাছ আসছে বলে ধারণা করছেন তারা।
