ফেনীতে বাংলাদেশি দুই যুবককে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

ফেনীতে বাংলাদেশি দুই যুবককে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক দুই বাংলাদেশি যুবককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে পরশুরাম থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে রোববার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিজিবি-বিএসএফের দ্বিপাক্ষিক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেনী পরশুরামের বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
তারা হলেন- ঢাকার রামপুরের খিলগাঁও এলাকার মো. হাবিবুল হকের ছেলে মো. মারশাফিউল হক (৩১) ও কক্সবাজারের ঝাউতলা এলাকার মো. জাফর আহমদের ছেলে মাজহারুল ইসলাম (২১)।
জানা যায়, দুজন স্থানীয় দালালের মাধ্যমে অবৈধ পথে রোববার দুপুরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে ভারতীয় বিএসএফ তাদের আটক করে।
পরশুরাম থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম বলেন, বিকেলে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
