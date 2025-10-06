  2. দেশজুড়ে

নাটোর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
নাটোরের নলডাঙ্গায় পল্লী বিদ্যুতের বিলে ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রাহকরা। ব্যবহার একই থাকলেও পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ বিল আসছে বলে অভিযোগ অনেকের। এছাড়া বিল পরিশোধের পরও পুনরায় নতুন বিলের সঙ্গে যোগ হওয়ার অভিযোগও করেন গ্রাহকরা। এ নিয়ে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ভুক্তভোগী গ্রাহকদের অভিযোগ, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস স্টাফদের অবহেলার কারণেই এমনটি হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, ‘মনগড়া বিল’ তৈরি করছে নলডাঙ্গা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। এছাড়াও অনেক গ্রাহক অভিযোগ করেন, পূর্বের বিল পরিশোধ করার পরও বকেয়া হিসেবে নতুন বিলে তা যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল্লাহ আল-বাকী সুমন বলেন, আমার বাড়িতে মাত্র তিনজন থাকি। গত মাসের চেয়ে এ মাসে দ্বিগুণ বিল এসেছে। শুধু আমাদের এলাকায় না, প্রায় এলাকায়ই একই অবস্থা।

মাধনগর গ্রামের আকতার হোসেন, রুবেল জোয়াদ্দারসহ অনেকে জানান, আমরা বিগত মাসের বিল পরিশোধ করার পরেও আমাদের অতিরিক্ত বিল এসেছে। এর সুষ্ঠু সমাধান দরকার।

নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর নলডাঙ্গা সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মো. ইমরুল কায়েস (অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব) বলেন, অতিরিক্ত কোনো বিল দেওয়া হয়নি। অনেকে বিকাশে পেমেন্ট করেন, বিকাশের সফটওয়্যারের সমস্যার কারণে আমাদের অফিসে বিল পরিশোধ হয়নি। এজন্য পেন্ডিং দেখাচ্ছিল।

তিনি আরও বলেন, বিল যদি সময়মতো পরিশোধ না হয় তাহলে সময় অতিবাহিত হওয়ার পরপরই অটোমেটিক যোগ হয়ে যায়। আমরা গ্রাহকের অভিযোগ পেয়েছি। অফিসে এসে বিলগুলো সংশোধন করে নিতে হবে। আমরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি।

রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জেআইএম

