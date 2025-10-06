  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানসহ আ’লীগের তিন নেতা কারাগারে

প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ঝিনাইদহে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানসহ আ’লীগের তিন নেতা কারাগারে

ঝিনাইদহে শিবির কর্মী হত্যা, জেলা বিএনপির অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ পৃথক চার মামলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানসহ আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে আসামিরা ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুন্ডু ও কালীগঞ্জ আমলি আদালতে হাজির হয়ে পৃথক চারটি মামলায় জামিন প্রার্থনা করেন। আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া নেতারা হলেন, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদ (৩৮), হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৫) ও আওয়ামী লীগ কর্মী রাকিবুল হোসেন (৩৭)।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মুক্তার হোসেন জানান, আসামিরা আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

