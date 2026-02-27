  2. লাইফস্টাইল

শিমের বিচির ভর্তার রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীত চলে গেলেও বাজারে রয়ে গেছে শিমের বিচি। এখন বাজারের প্রায় সব সবজির দোকানেই মিলছে শিমের বিচি। সুস্বাদু তরকারির পাশাপাশি দারুণ স্বাদের ভর্তাও বানানো যায় এই শিমের বিচি দিয়ে। ঘরে থাকা অল্প উপকরণ আর কম সময়েই বানানো যায় মজাদার এই পদ। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • সেদ্ধ শিমের বিচি ১ কাপ
  • পেঁয়াজ কুচি দুটি
  • কাঁচামরিচ ৩-৪ টি (স্বাদ অনুযায়ী)
  • রসুন ৩-৪ কোয়া,
  • সরিষার তেল ২ চা চামচ
  • লবণ স্বাদমতো

যেভাবে তৈরি করবেন

এই ভর্তা বানাতে নেই কোনো ঝামেলা। সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মজার স্বাদের এই পদ। গরম ভাতের সঙ্গে শিমের বিচির ভর্তা এক অসাধারণ জুটি।

