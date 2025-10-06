ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের চার দফা দাবি
বাগেরহাটে ইসলামী ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের নেওয়া ঋণের অর্থ পাচার, অবৈধভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রতিবাদসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম। সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন পালন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন- মোহাম্মদ সাইফুল শেখ, আব্দুস সালাম, মো. সারোয়ার হোসেন, নাহিয়ান ইসলাম, জুলফিকার আলী, মাওলানা রবিউল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম লাবিব, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ জাকির হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, এস আলম গ্রুপ একটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক দখল করে নেয়। এরপর থেকেই ব্যাংকটিকে ধ্বংস করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর অংশ হিসেবে কোনো নিয়োগ পরীক্ষা ও যাচাই বাছাই ছাড়াই অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়। এছাড়া ব্যাংক থেকে বিপুল অংকের টাকা বিদেশে পাচার করেন।
অতিদ্রুত এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম মাসুদকে বিচারের আওতায় আনার দাবিও জানান তারা। একইসঙ্গে বক্তারা সারাদেশ থেকে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নিয়োগের দাবি জানান।
দাবিগুলো হলো-
- ২০১৭-২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কর্তৃক প্রদত্ত সব অবৈধ নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।
-মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে।
-এস আলম কর্তৃক পাচারকৃত লক্ষকোটি টাকা ফেরত আনারা ব্যবস্থা করা এবং সরকার কর্তৃক জব্দকৃত অর্থ দ্বারা এস আলমের দায়দেনা সমন্বয়ের পদক্ষেপ নিতে হবে।
-যেসব ব্যাংক কর্মকর্তা মিথ্যা তথ্য ও অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামী ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
এদিকে একই দাবিতে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর বাজারে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম।
