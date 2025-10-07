চাঁদপুরে জেলেদের চাল বিতরণে অনিয়ম, চেয়ারম্যান-ইউপি সদস্য বরখাস্ত

চাঁদপুরে জেলেদের চাল বিতরণে অনিয়ম, চেয়ারম্যান-ইউপি সদস্য বরখাস্ত
জাটকা সংরক্ষণে সরকারের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাখাওয়াত হোসেন সরকার মুকুলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. খলিল মিজিকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গত ২৯ সেপ্টেম্বর জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব মো. নূরে আলম স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপন এরইমধ্যে চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে পৌঁছেছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ইসলামাবাদ ইউনিয়নে নিবন্ধিত ৪৬০ জন জেলের জন্য সরকার থেকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় জনপ্রতি ৮০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের তদন্তে দেখা গেছে, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ৭নং ওয়ার্ডের সদস্য জনপ্রতি ৭০ কেজির বেশি চাল বিতরণ করেননি। এ ঘটনায় স্থানীয় জেলেদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস, সদস্য ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিল্লোল চাকমা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা তারিক মাহমুদ (যিনি ইউনিয়নের ট্যাগ অফিসারও)।
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস জানান, চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন মুকুল স্বীকার করেছেন যে, চাল বিতরণে কিছু অনিয়ম হয়েছে এবং তিনি এর দায়ভার নিচ্ছেন। ওই প্রতিবেদন উপজেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।
স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রজ্ঞাপনে জানায়, চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন মুকুল ও সদস্য খলিল মিজির বিরুদ্ধে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং তাদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিকভাবে সমীচীন নয়। তাই স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং তা জনস্বার্থে জারি করা হয়েছে।
