র্যাবের অভিযান
গলাচিপায় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
পটুয়াখালীর গলাচিপায় র্যাব-৮ এর অভিযানে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) র্যাব-৮, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-১, পটুয়াখালী ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল স্কোয়াড্রন লিডার রাশেদের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে স্থানীয় গোপাল স্টোর থেকে আনুমানিক ১ টন এবং নুপুর স্টোর থেকে ২৫০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে এসব পলিথিন ব্যাগ মজুদ ও বিক্রির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সং-১০) লঙ্ঘন করে আসছিলেন বলে র্যাব জানায়।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে গোপাল স্টোরের মালিককে ১৫ হাজার টাকা এবং নুপুর স্টোরের মালিককে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
র্যাব জানায়, নিষিদ্ধ পলিথিন পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় র্যাব নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এএমএ