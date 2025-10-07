  2. দেশজুড়ে

উপসচিবের সঙ্গে অসদাচরণ, বদলি হলেন চিকিৎসক দম্পতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
উপসচিবের সঙ্গে অসদাচরণ, বদলি হলেন চিকিৎসক দম্পতি

উপসচিবের সঙ্গে অসদাচরণ করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কিশলয় সাহা এবং তার স্ত্রী হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অদিতি রায়কে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. এ বি এম আবু হানিফ সই করা এক আদেশে তাদের বদলি করা হয়।

ডা. কিশলয় সাহাকে পটুয়াখালীর কুয়াকাটার ২০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক কর্মকর্তা এবং ডা. অদিতি রায়কে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার টিয়ারখালী ২০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিল সার্জন ডা. নোমান মিয়া এবং হবিগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. রত্নদ্বীপ বিশ্বাস তাদের বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এরআগে, ডা. কিশলয় সাহা ও ডা. অদিতি রায়ের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব মো. শাহাদত হোসেন কবিবের সঙ্গে ফোনে অশোভন আচরণ এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ মেসেজ দেওয়ার অভিযোগে ওঠে। এ ঘটনায় গত ২ সেপ্টেম্বর এই দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সচিব মো. সাইদুর রহমান।

স্বাস্থ্য বিভাগ ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ডা. কিশলয় সাহার স্ত্রী ডা. অদিতি রায় হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পদে কর্মরত। আর ডা. কিশলয় সাহা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পদে আছেন। কয়েক মাস আগে শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা কর্মকর্তা ডা. অদিতি রায়কে ফোন দেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব শাহাদত হোসেন কবির। ফোনে তিনি বহির্বিভাগ সেবা কার্যক্রমের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের প্রস্তাবের বিষয়ে কথা বলতে চান। তবে ডা. অদিতি কল রিসিভ না করায় নিজ পরিচয় উল্লেখ করে কলব্যাক করার অনুরোধ জানিয়ে মেসেজ পাঠান উপসচিব। কিন্তু ওই নারী চিকিৎসক উপসচিবের মেসেজ দেখার পরও কলব্যাক করেননি।

পরে স্ত্রীকে পাঠানো ওই মেসেজ দেখে উপসচিবকে কল দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে কর্মরত থাকা ডা. কিশলয় সাহা। তিনি উপসচিবের সঙ্গে ফোনে অশোভন আচরণ করেন এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ মেসেজ পাঠান।

এ ঘটনায় ওই চিকিৎসক দম্পতির বিরুদ্ধে চাকরি বিধিমালায় অসদাচরণ করার অভিযোগে করা হয়। একইভাবে পৃথকভাবে নোটিশ দিয়ে তাদের কারণ দর্শাতে বলা হয়।

ডা. কিশলয় সাহার ফোনে কল দিলে তিনি বদলির বিষয়টি স্বীকার করেন। তবে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।