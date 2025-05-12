ঢাকায় পৌঁছেছেন ডা. জুবাইদা রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌঁছেছেন ডা. জুবাইদা রহমান/ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌঁছেছেন।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। এর আগে লন্ডনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন ডা. জুবাইদা রহমান।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন নিতে ঢাকায় এসেছেন ডা. জুবাইদা।

খালেদা জিয়াকে কাতার আমিরের বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন নেওয়া হবে। এটি আজ সকালে ঢাকায় আসার কথা ছিল। তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আজ আসছে না। সব ঠিক থাকলে সেটা শনিবার ঢাকায় পৌঁছাতে পারে।

কাতার আমিরের বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে না আসায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আজ লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না। রোববার (৭ ডিসেম্বর) তাকে লন্ডন নেওয়া হতে পারে।

শুক্রবার সকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বরাত দিয়ে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

মির্জা ফখরুল বলেন, কাতার আমিরের বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স না পৌঁছানোয় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘ম্যাডামের শরীর যদি যাত্রার উপযুক্ত থাকে এবং মেডিকেল বোর্ড যদি সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ ৭ তারিখ (রোববার) ফ্লাই করবেন।’

৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস এবং কিডনি, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড এবং চোখের সমস্যাসহ একাধিক জটিলতায় ভুগছেন।

হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ার পর ২৩ নভেম্বর তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

