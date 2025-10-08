পানিতে তলিয়ে থাকে সড়ক

পানিতে তলিয়ে থাকে সড়ক
ঝালকাঠির রাজাপুরে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শুক্তাগড় ইউনিয়নের একটি সড়ক। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের খালেকের স্কুল থেকে আবু মেম্বার বাড়ি পর্যন্ত মাটির এই সড়কটিতে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।
সড়কটিতে চলাচল করা শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ স্থানীয়রা জানান, বর্ষা মৌসুমে ও জোয়ারের সময় রাস্তাটি ডুবে যাওয়ায় বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা ব্যাহত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি অসুস্থ রোগী, শিশু ও বৃদ্ধরা চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন। সড়কটি দ্রুত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।
আরিফ কাজি নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘রাস্তাটা খুবই ভয়াবহ অবস্থায় আছে। প্রতি জোয়ারে পানি ওঠে, জায়গায় জায়গায় গর্ত আর কাদা জমে থাকে। বৃষ্টি হলে এই পথে হাঁটা যায় না।’
এ বিষয়ে নারিকেল বাড়িয়া ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুস সোবাহান হাওলাদার জানান, ‘ওই রাস্তার উন্নয়নে কাবিটার মাধ্যমে মাটির কাজ করানো হয়। বরাদ্দ বেশি না থাকায় ইটের সলিং দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।’
শুক্তাগড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মনিরুজ্জামান বলেন, রাস্তাটির সংবাদ আমার কাছে আছে। বিগত দিনে উন্নয়নে কাবিটার মাধ্যমে মাটির কাজ করানো হয়েছে। সামনে এলজিএসপির বরাদ্দ এলে তা দিয়ে ইটের সলিং করার ব্যবস্থা করা হবে।
মো. আতিকুর রহমান/এমএন/এমএস