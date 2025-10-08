কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ওয়াহিদ মিয়া (২১) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার এগারোসিন্দুর ইউনিয়নের আদিত্যপাশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ওয়াহিদ মিয়া ওই গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি কৃষিকাজ করতেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে বাড়ির পাশের জমিতে কাজ করতে যান ওয়াহিদ। তখন আকাশে হালকা মেঘ ছিল। হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন, হাসপাতালে আনার আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাখাওয়াৎ হোসেন জানান, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। মরদেহ নিহতের নিজ বাড়িতে রয়েছে।
