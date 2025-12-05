চ্যাটজিপিটির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলেন রোনালদো

চ্যাটজিপিটির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলেন রোনালদো
পর্তুগীজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো নিজের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যকে আরও বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন এআই প্রতিষ্ঠান পারপ্লেক্সিটিতে বড়সড় বিনিয়োগের। যা কিনা চ্যাটজিপিটির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রমোশনাল ভিডিওর মাধ্যমে এই বিনিয়োগের ঘোষণা দেন তিনি। প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার মার্কেট ভ্যালুর পারপ্লেক্সিটি এখন পর্তুগিজ তারকার বিনিয়োগকৃত কোম্পানির তালিকায় যুক্ত হলো, যেহেতু তিনি রূপান্তরমূলক ডিজিটাল শিল্পে নিজের উপস্থিতি বাড়াতে চাইছেন।
২০২২ সালে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর এআই-চালিত সার্চ ও উত্তর প্রদানপকারী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পারপ্লেক্সিটি দ্রুতই চ্যাটজিপিটির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।
পারপ্লেক্সিটির সঙ্গে এটিই তার প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। গত অক্টোবরে তিনি এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেছিলেন। পর্তুগাল ফুটবল গ্লোবস অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য তৈরি করতে পারপ্লেক্সিটির সহায়তা নিয়েছিলেন এই কিংবদন্তী ফুটবলার।
সেই অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই খোলামেলা বলেন, যে পুরস্কারটই তিনি পাচ্ছেন সেটির অর্থ বুঝতে সমস্যা হওয়ায় এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে তা বুঝে নেন। সেই মুহূর্তেই বিশ্বজুড়ে রোনালদোর এআই নির্ভরতা নিয়ে জানতে পারে সবাই।
আইএন/এমএস