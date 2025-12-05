  2. বিনোদন

সিয়ামের নায়িকা হচ্ছেন সৃজিতের প্রেমিকা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন সৃজিতের প্রেমিকা কলকাতার উঠতি নায়িকা সুস্মিতা চ্যাটার্জি)। ছবি: সংগৃহীত

খবর ছড়িয়েছে ‘রাক্ষস’ চলচ্চিত্রে সিয়ামের নায়িকা হবেন কলকাতার ইধিকা পাল। দেশজুড়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত এসব খবরের বিপরীতে জানা যাচ্ছে ভিন্ন তথ্য। ইধিকা নন, ‘রাক্ষস’ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা কলকাতার উঠতি নায়িকা সুস্মিতা চ্যাটার্জির প্রতি আগ্রহী হয়েছেন।

এই সুস্মিতা কলকাতার নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির প্রেমিকা হিসেবে সম্প্রতি আলোচনায় এসেছেন। প্রায়ই তাকে সৃজিতের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়। এ আলোচনা হয় যে সুস্মিতার জন্যই মিথিলার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন সৃজিত। তবে কিছুই স্পষ্ট নয়, নিশ্চিত নয়।

‘লহো গৌড়াঙ্গ নাম রে’ ও ‘ভালোবাসার মরসুম’ নামের দুটি চলচ্চিত্রে সুস্মিতা যুক্ত হয়েছেন। এবার এই নায়িকার নাম এলো বাংলাদেশের ‌‘রাক্ষস’ সিনেমার নায়িকা হিসেবে। নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয় অবশ্য এ নিয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য দেননি। তবে বেশ কিছু সূত্র দাবি করছে, এরই মধ্যে সিয়ামের বিপরীতে সুস্মিতাকে নেয়ার ব্যাপারে মৌখিকভাবে সবকিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, ‘রাক্ষস’ অ্যাকশন ও রোমান্টিক ঘরানার সিনেমা। বাংলাদেশ ছাড়াও এর শুটিং হবে মালেশিয়া ও শ্রীলঙ্কায়। আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হবে ছবিটির শুটিং। তবে শুরুতেই থাকছেন না সুস্মিতা। পরের লটের যোগ দেবেন তিনি।

শুরুতে ‘রাক্ষস’ সিনেমায় কাজ করার কথা ছিল সাবিলা নূরের। তবে ঈদের অন্য একটি সিনেমার জন্য ‘রাক্ষস’ সিনেমা থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। এরপর আসে ইধিকা পালের নাম। ইধিকা নিজেই বিষয়টি সত্য নয় বলে জানান। সর্বশেষ আলোচনায় এলেন সুস্মিতা। সিনেমাপ্রেমীরা মনে করছেন, রোমান্টিক বয় সিয়ামের সঙ্গে মিষ্টি চেহারার সুস্মিতার জুটি বেশ জমে উঠতে পারে।

