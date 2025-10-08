নাটোরে প্রতারক সন্দেহে ৪ নারী আটক
নাটোর শহরের নীচাবাজার সোনালী ব্যাংক এলাকা থেকে প্রতারকচক্রের সদস্য সন্দেহে চার নারীকে আটক করে স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আটক নারীরা হলেন- জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার মিঠুর মেয়ে রজনী, একই এলাকার বরকতউল্লাহর স্ত্রী বিলকিস বেগম, নাটোর বড়াইগ্রাম উপজেলার আক্কাসের মেয়ে বন্যা পারভীন এবং একই জেলার সিংড়া উপজেলার উত্তর দমদমা এলাকার আলমের মেয়ে মারুফা।
স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন থেকেই নারীদের একটি প্রতারকচক্র নীচাবাজার সোনালী ব্যাংক এলাকায় সক্রিয় ছিল। কোনো বয়স্ক মানুষ ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পর ওই চক্রের সদস্যরা তাকে ঘিরে ধরে কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেয়।
তাদের অভিযোগ, আটক চার নারী প্রতারক চক্রের সদস্য। তবে জানতে চাইলে চার নারী অভিযোগ অস্বীকার করেন।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন , তাদের বাড়ি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু তারা একসঙ্গে ছিলেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এমএস