  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল প্রসাধনী জব্দ, জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল প্রসাধনী জব্দ, জরিমানা

ফরিদপুরের সদরপুরে অভিযান চালিয়ে একটি দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, বিএসটিআই নিষিদ্ধ রং ফর্সাকারী ক্রিম এবং নকল কসমেটিকস সামগ্রী জব্দ করা হয়।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার ঢেউখালী ইউনিয়নের পিঁয়াজখালী বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় এসব অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইনে দোকান মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সদরপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত আনজুম পিয়া। তিনি বলেন, একটি দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, বিএসটিআই নিষিদ্ধ রং ফর্সাকারী ক্রিম এবং নকল কসমেটিকস সামগ্রী জব্দ করা হয়। এসময় দোকান মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।