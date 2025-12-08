ফরিদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল প্রসাধনী জব্দ, জরিমানা

ফরিদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল প্রসাধনী জব্দ, জরিমানা
ফরিদপুরের সদরপুরে অভিযান চালিয়ে একটি দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, বিএসটিআই নিষিদ্ধ রং ফর্সাকারী ক্রিম এবং নকল কসমেটিকস সামগ্রী জব্দ করা হয়।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার ঢেউখালী ইউনিয়নের পিঁয়াজখালী বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এসময় এসব অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইনে দোকান মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সদরপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত আনজুম পিয়া। তিনি বলেন, একটি দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, বিএসটিআই নিষিদ্ধ রং ফর্সাকারী ক্রিম এবং নকল কসমেটিকস সামগ্রী জব্দ করা হয়। এসময় দোকান মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
