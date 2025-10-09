টাইফয়েড ভ্যাকসিন পুরোপুরি হালাল: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক

টাইফয়েড ভ্যাকসিন পুরোপুরি হালাল: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) আ. ছালাম খান বলেছেন, সব রোগের শেফা আল্লাহ দিয়ে দেন। আমাদেরকে এগুলো বের করে নিতে হবে। টাইফয়েড ভ্যাকসিন হালাল কি না প্রশ্ন উঠেছিল। পরবর্তীতে এটা যাচাই-বাছাই করে দেখা হয়েছে, এখানে কোনো হারাম উপাদান নেই। যার জন্য এই ভ্যাকসিন পুরোপুরি হালাল।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এদিন নারায়ণগঞ্জ জেলায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রম জোরদারকরণে অ্যাডভোকেসি ও পরিকল্পনা সভা বাস্তবায়নে এই সভার আয়োজন করা হয়।
আ. ছালাম খান বলেন, ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এই ভ্যাকসিনের মাধ্যমে টাইফয়েডকে নির্মূল করা যাবে। এটা যথেষ্ট নিরাপদ একটি ভ্যাকসিন। এটা মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা এই টিকার মাধ্যমে শেফা পেয়ে যাবো। আল্লাহ যদি এই ওষুধকে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন তাহলে এই ওষুধ আমাদের মুক্তি দিয়ে দিবে। এই ভ্যাকসিনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
তিনি আরও বলেন, এই বাংলাদেশ আলেম উলামার দেশ। ওলি আউলিয়ারা এই দেশে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন। মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ। আলেমরা ঐক্যবদ্ধ থাকুক এটা আমরা চাই। যেহেতু এটা হালাল ভ্যাকসিন, আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষের সেবায় এটা যেন ধর্মীয়ভাবে কোনো বাধা না পায়।
নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ আনিছুর রহমান সরকার, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ রেজ্জাকুল হায়দার, জেলা সিভিল সার্জন ডা. এএফএম মুশিউর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।
