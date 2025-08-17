  2. স্বাস্থ্য

সেপ্টেম্বর নয়, টাইফয়েডের টিকাদান শুরু ১২ অক্টোবর

প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ১২ অক্টোবর থেকে দেওয়া হবে টাইফয়েডের টিকা। রোববার (১৭ আগস্ট) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবুল ফজল মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন খান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, অক্টোবরের ১২ তারিখ থেকে টিকা দেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি ইস্যু হয়নি। অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা গেছে, আন্দোলনে থাকার কারণে স্বাস্থ্য সহকারীরা সেপ্টেম্বরে কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন না। আর স্বাস্থ্য সহকারীরা অংশ না নিলে এ কার্যক্রম করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকার তারিখ পিছিয়েছে। তবে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। সেটি চলমান।

এর আগে জানানো হয়, দেশের প্রায় ৫ কোটি শিশু-কিশোরকে টাইফয়েডের টিকা দেবে সরকার। ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সীরা (১৪ বছর ১১ মাস ২৯ দিন বয়স পর্যন্ত) নিতে পারবেন এই টিকা। আগামী ১ সেপ্টেম্বর টিকাদান কর্মসূচি শুরু হবে। প্রথম ১০ দিন শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ স্কুলে এই টিকা দেওয়া হবে।

তবে নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী ১২ অক্টাবর এই টিকাদান কর্মসূচি শুরু হবে।

